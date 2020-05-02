، عند معبر حدودي.. الأردن تسجل حالة وفاة وإصابة واحدة بكورونا ،

محمد بن مسعود - الدمام - ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 460 إصابة.. و372 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، في حين سجلت حالة إصابة واحدة عند معبر حدودي، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 460 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه سجل 3 حالات شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 372 حالة، فيما سجلت حالة وفاة ليرتفع عدد ضحايا الفيروس إلى 9 حالات.فيروس كورونا الجديد الأردن