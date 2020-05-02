شكرا لمتابعة خبر عن أبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة لأنشطة النقل البحري وخدمات السفن في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الهيئة العامة للنقل الخدمات الإلكترونية التي تقدمها لأنشطة النقل البحري وخدمات السفن.

وذكرت أن بوابة النقل البحري تقدم خدمات إصدار وتجديد تراخيص ملاحي السفن السعودية، ومزاولة أعمال نقل بحري، وبيع تذاكر سفر بحرية، وترخيص وسيط شحن البضائع بحرًا، وفحص ومعاينة أجهزة الإنقاذ المتنقلة، وفحص ومعاينة السفن الصغيرة، وبطاقة للمساحين المعاينين.

وأضافت أن بريدها الإلكتروني ([email protected] ) يقدم خدمات شهادات السلامة والإعفاءات الخاصة بالسفن، والتراخيص الملاحية للوحدات البحرية الأجنبية، واعتماد الكليات والمعاهد البحرية، وتمديد صلاحية شهادات الكفاءة للبحارة السعوديين، والشهادات الطبية للبحارة، وشهادات البحارة الأجانب، والجواز البحري للبحارة السعوديين.