صورة تنشر لأول مرة عن صلاة العصر من ⁧المسجد الحرام⁩

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): وثقت صورة نشرت لأول مرة صلاة العصر في المسجد الحرام خلال العقد الأخير من القرن الماضي. وثقت صورة نشرت لأول مرة صلاة العصر في المسجد الحرام خلال العقد الأخير من القرن الماضي. وتم التقاط الصورة خلال عام 1416هـ الموافق 1995م، حيث ظهر فيها المصلون وهو يقومون بأداء الصلاة.

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