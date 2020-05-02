شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأميرة دلال بنت سعود تنشر صورا لوالدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): نشرت الأمير دلال بنت سعود بن عبدالعزيز عدة صور لوالدها الراحل، الملك سعود. نشرت الأمير دلال بنت سعود بن عبدالعزيز عدة صور لوالدها الراحل، الملك سعود. ورصدت الصور الملك وهو يجلس مع شخصيات عامة وقادة بعد الدول والمسؤولين. كما وثقت الصور الملك وهو يجلس مع ابناءه، بجانب صورًا أخرى وهو في سن الشباب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الأميرة دلال بنت سعود تنشر صورا لوالدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.