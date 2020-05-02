شكرا لمتابعة خبر عن إجلاء 225 من المواطنين العالقين في السودان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الخرطوم (صدى):

أعلنت سفارة المملكة في السودان أنه تم اليوم، السبت، إجلاء 225 من المواطنين العالقين في السودان.

وأضافت، في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن عملية الإجلاء تمت بمتابعة من سفير المملكة، على بن حسن.

يذكر أن عمليات الإجلاء تأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمدبن سلمان.