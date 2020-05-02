شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق منشأة لوجود ازدحام بالمحل بالرس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى): تمكنت بلدية محافظة الرس، من إغلاق منشأة خالفت القرارات الاحترازية لوجود إزدحام بالمحل وعدم تنظيم الزبائن. تمكنت بلدية محافظة الرس، من إغلاق منشأة خالفت القرارات الاحترازية لوجود إزدحام بالمحل وعدم تنظيم الزبائن. وأوضحت البلدية أنه تم إيقاع العقوبات بحدها الأعلى وأحيل مالكها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

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