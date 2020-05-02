بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على شمال ⁧خميس مشيط⁩

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): شهدت محافظة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة. شهدت محافظة خميس مشيط التابعة لمنطقة عسير، اليوم السبت، هطول أمطار غزيرة. ووثق أحد المواطنين بشمال المحافظة لحظة هطول الأمطار الغزيرة على إحدى الطرق. يذكر أن الهيئةالعامة للارصاد وحماية البيئة توقعت اليوم استمرار هطول الأمطار على المحافظة حتى الساعة الثامنة مساءً.

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