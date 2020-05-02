شكرا لمتابعة خبر عن خطوات الاستفادة من طلب إصدار سجل الأسرة للأمهات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت الأحوال المدنية، اليوم السبت، طريقة الاستفادة من خدمة طلب إصدار وإيصال سجل الأسرة للأمهات.

وقالت الأحوال : إنه يمكن الحصول على سجل الأسرة للأمهات بدون زيارة الأحوال المدنية وذلك عبر الخدمة والدخول إلى منصة أبشر.

وأضافت أن السجل به كل الأبناء، ويعتبر وسيلة إثبات رسمية، مقدمة الخطوات والتي تبدأ أولًا بتسجيل الدخول إلى منصة أبشر ثم اختيار تبويب خدماتي.

ومن “خدماتي” يتم اختيار “خدمات الأحوال المدنية”، ثم اختيار خدمة إصدار سجل الأسرة للأمهات.