شكرا لمتابعة خبر عن آخر مستجدات واقعة تعنيف سيدة وأطفالها في جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): كشف مركز بلاغات العنف الأسري آخر المستجدات المتعلقة بما تم تداوله عن سيدة وأطفالها يتعرضون للعنف من قبل زوجها في مدينة جدة. كشف مركز بلاغات العنف الأسري آخر المستجدات المتعلقة بما تم تداوله عن سيدة وأطفالها يتعرضون للعنف من قبل زوجها في مدينة جدة. وأكد المركز أنه تمت مباشرة الحالة من وحدة الحماية الاجتماعية بالمنطقة، ويتم العمل على اتخاذ الإجراءات النظامية بما ينص عليه نظام الحماية من الإيذاء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر آخر مستجدات واقعة تعنيف سيدة وأطفالها في جدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.