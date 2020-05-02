بالفيديو.. حكم الصلاة بعد الأذان مباشرة

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): أوضح الشيخ سليمان الماجد، حكم الصلاة بعد الأذان مباشرة، وذلك خلال استضافته في برنامج " يستفتونك " على قناة الرسالة. أوضح الشيخ سليمان الماجد، حكم الصلاة بعد الأذان مباشرة، وذلك خلال استضافته في برنامج " يستفتونك " على قناة الرسالة. وكان أحد متابعي البرنامج قد تساءل عن مدى جواز الصلاة بعد الأذان مباشرة. وأجاب الشيخ بأنه يجوز الصلاة بعد الأذان مباشرة، كما يجوز له الانتظار لدقائق بعد الأذان اذا اراد ذلك.

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