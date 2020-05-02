شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. «الماجد» يوضح من أين تأتي الوساوس في رمضان إذا كانت الشياطين تصفد والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أجاب قاضي الاستئناف وعضو مجلس الشورى السابق، الشيخ سليمان الماجد، اليوم السبت، أنه إذا كانت الشياطين تصفد في رمضان فمن أين تأتي الوساوس.
وأوضح الشيخ سليمان الماجد، خلال مشاركته مع برنامج " يستفتونك " على قناة الرسالة، أن بعض العلماء يقولون أن التقييد في رمضان هو نسب وإضافات، لافتًا إلى أن بعض الناس لا يقيد شيطانه ولا يلتزم بأسس هذا الشهر المبارك ولا يحترمه.
وفي السياق نفسه، قال الشيخ " الماجد "، أن بعض العلماء يقول أن الشيطان يقيد بشكل مطلق عند الجميع، ولكن هناك وسوسة للنفس؛ حيث أن الإنسان يوسوس لنفسه وذلك من خطراته.
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