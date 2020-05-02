شكرا لمتابعة خبر عن ضبط منفذ بيع في الرياض يتداول معقم سبق التحذير منه والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء منفذ بيع في الرياض يتداول معقم سبق وتم التحذير منه.
وأكدت الهيئة أنها إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.
يذكر أن ذلك يأتي ضمن حملاتها التفتيشية للتأكد من نظامية المعقمات والكمامات.
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