شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. قصة الحالة «رقم 14» التي أشار إليها متحدث الصحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن قصة الحالة رقم 14 المصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة، والتي طلب المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، من الجميع مشاهدتها لمعرفة كيف انتقلت العدوى بسبب التجمعات.

وأظهر مقطع فيديو تمثيلي، عن قصة الحالة تفاصيل تلك المأساة التي ضربت أسرة كاملة حينما رفض الابن الانصياع لنصائح العزل المنزلي وذهب ليجتمع بأصحابه في استراحة خاصة فالتقط من أحدهم العدوى التي نقلها لأسرته وفارق إثرها أبيه الحياة فيما لا زالت والدته تصارع الفيروس وحالتها حرجة.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، قد أعلن اليوم السبت، عن تسجيل 1362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة؛ فضلًا عن تسجيل 7 وفيات جديدة؛ ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 176 شخصًا.