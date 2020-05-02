شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. مؤذن يروي كيفية أداء المهنة خلال أزمة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضح محمد ، يعمل كمؤذن منذ 40 عاما ، كيفية أداء المهنة منذ بدء أزمة فيروس كورونا الجديد. أوضح محمد ، يعمل كمؤذن منذ 40 عاما ، كيفية أداء المهنة منذ بدء أزمة فيروس كورونا الجديد. وأبدى ، في لقاء بقناة الإخبارية، اعتزازه وفخره برفع الأذان، وإعلام الناس بدخول وقت الصلاة. وأكد محمد أنهم كمؤذنين صامدون وملتزون بإداء مهام مهنتهم في أوقات الصلاة الخمسة.

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