شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. موقف إنساني من أمير تبوك تجاه الأتراك العالقين في المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

كشف مقطع فيديو، عن موظف يحاور مجموعة من السائقين الأتراك العالقين داخل منطقة تبوك، وهي يؤكد لهم أن المملكة ستسهل إقامتهم وعودتهم.

وقال الموظف مخاطبًا السائقين الأتراك: " في إجراءات دولة، لا أنا ولا أنت نستطيع تجاوزها، حكينا مع المحافظة ووصل الأمر إلى شخص كريم، لأمير منطقة تبوك، الأمير فهد بن سلطان "؛ مؤكدًا أن هذا: " أمر الأمير من عنده شخصيا بدفع مبلغ 700 ريال من حسابه، وأعطى أمرا للجهات المعنية، الآن تعطوني جوازاتكم بنسلمها لهم بتسددوا الـ700 ريال وأنتم تشحنوا الباخرة وطلعوا " .

وتابع: " هو قال للجوازات، النظام نظام، أنا من جيبي الخاص هو بيدفعها، فجزاه الله خيرا "؛ مضيفًا: " إحنا يا إخوان في بعض الأحيان تصير أمور خارجة عن الإرادة لكن ما يرضى على مسلمين أنهم يتعطلوا، أنتم في بلد خير ومملكة إنسانية " .

ومن جانبه، علق الأمير سطام بن خالد آل سعود، على مقطع الفيديو: " هذه هي أخلاقنا وتربيتنا وعاداتنا التي تعلمناها من أجدادنا والدي الأمير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك يتكفل شخصياً بجميع الغرامات التي لحقت السائقين الأتراك بسبب تأخرهم في العودة نحن بحمد الله في مملكة الانسانية فالسياسة لا تمنعنا عن فعل الخير حتى لو كانت دولهم تسيء لنا " .