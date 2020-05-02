شكرا لمتابعة خبر عن سفير المملكة في الإمارات يوجه رسالة للمواطنين العائدين إلى الرياض والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجه سفير المملكة في الإمارات، تركي الدخيل، رسالة للمواطنين العائدين إلى أرض الوطن. وجه سفير المملكة في الإمارات، تركي الدخيل، رسالة للمواطنين العائدين إلى أرض الوطن. وقدم السفير، في رسالة موقعة بأسمه، التحية لكافة المغادرين، مؤكدًا اعتزازه بخدمتهم خلال الفترة الماضية. كما قدم السفير اعتذار السفارة عن أى تقصير قد حدث منهم، متمنيًا أن يكونوا جميعًا في صحة وأفضل حال، وأن تشهد الفترة القادمة زوال أزمة فيروس كورونا الجديد.

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