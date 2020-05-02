شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 1362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 1362 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن 9% من الحالات المصابة اليوم تعود لسعوديين، و 91% لغير سعوديين، و 11% من الحالات للإناث، و89% لذكور.

وأشار متحدث وزارة الصحة، إلى أن إجمالي الحالات المصابة في المملكة 25459 حالة، بينها 21518 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة؛ مؤكدًا أن معظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 139 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، أنه تم تسجيل 210 حالات تعافي جديدة؛ ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 3765 حالة، كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة؛ ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 176 شخصًا.

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وأضاف: " مع الأسف في الأمور الهامة، نجد دائما شخصيات تحاول إثارة ذعر أو إبراز معلومة خاطئة عبر بث أخبار مغلوطة، وصمام الأمان هو المجتمع في الصد للشائعات والتأكد من الخبر عن طريق المواقع الرسمية " .

وأكد أن التعافي يعني غياب الأعراض وعدم رصد الفيروس بالجسم؛ فيما لا يوجد دليل حتى الآن على تأثير حالة الجو على الفيروس، متابعًا:" بعض الدول قدراتها الصحية محدودة لذلك فهي لا تكتشف حالات كورونا لديها ولا حالات الوفاة، وهذا سبب انخفاض أرقام الحالات لديها" .