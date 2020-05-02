شكرا لمتابعة خبر عن عدم إجازة سماع الدعوى بعد مضي 90 يوماً من تاريخ النشر محل المخالفة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت هيئة حقوق الإنسان، اليوم السبت، أنه ‏من قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع، عدم إجازة سماع الدعوى بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ النشر محل المخالفة. كشفت هيئة حقوق الإنسان، اليوم السبت، أنه ‏من قواعد عمل اللجان المختصة بالنظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر ونظام الإعلام المرئي والمسموع، عدم إجازة سماع الدعوى بعد مضي تسعين يوماً من تاريخ النشر محل المخالفة. وأوضحت الهيئة، أنه لا تُسمع الدعوى بعد شطبها للمرة الثانية إلا بقرار من اللجنة الاستئنافية، وذلك خلال أسبوعين من تاريخ الشطب الثاني، كما تتخذ لجنة المخالفات قرارها خلال ستين يومًا من تاريخ انعقاد أول جلسة، ما لم يكن هناك مبررًا لدى اللجنة للتأخر في ذلك.

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