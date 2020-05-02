شاهد.. أمطار السودة بمنطقة عسير

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الرياض - علي القحطاني - أبها (صدى): وثق مقطع فيديو الأجواء التى شهدتها قرية السودة التابعة لمنطقة عسير اليوم السبت. وثق مقطع فيديو الأجواء التى شهدتها قرية السودة التابعة لمنطقة عسير اليوم السبت. وأظهر المقطع تجمعات المياه وهى تتساقط بشكل سريع جراء الأمطار التى هطلت اليوم على القرية. يذكر أن الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة نبهت باستمرار هطول الأمطار على عسير حتى الساعة الثامنة مساءً.

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