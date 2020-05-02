شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو..مواطن بمركز ربوع العين يرصد متسولات من قرية "الجويني" رغم إغلاقها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حامد العمري (صدى):رصد “ مواطن” بكاميرا جواله بعد ظهر اليوم ، إنتشار متسولات بمركز ربوع العين التابع لمحافظة أضم ، بالقرب من المحطات والمحلات التجارية .
وقد عبر " لصدى" عن انزعاجه وأهالي المركز كافة كونهن من قرية "الجويني" ، التي سبق وأن أُعلن عن إصابة عدة أشخاص بفيروس كورونا من أهالي هذه القرية ، مطالبين الجهات ذات الاختصاص باتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهن .
ثم طالب موثق المقطع وهو أحد سكان المركز من الجهات المعنية ، سرعة القبض عليهن والكشف عليهن لاسيما وسط انتشار فايروس كورونا، والحزم في التعامل مع هذه الظاهرة كي لا تكون مصدر نقل عدوى خصوصا مع تنقلهن بين المساكن ومراكز وقرى المحافظة .
وهذه الظاهرة ليست بالجديدة ، ففي كل عام يكثر انتشارهن في شهر رمضان المبارك على مستوى محافظة أضم والمراكز التابعة لها ، متخذين شهر رمضان فرصة لاستعطاف الناس لجلب الكثير من المال .
يذكر أن بلدية أضم غردت بأنها وبالتعاون مع شرطة المحافظة ؛ قد قامت بإغلاق منافذ الطرق المؤدية لقرية الجويني ، وأبقت على مدخل واحد للقرية حيث تم تأمينه بوضع "بركس" وتجهيزه بالكامل وإيصال التيار الكهربائي ليتم استخدامه كمقر لأفراد الشرطة ؛ التي باشرت عملها في ضبط الحركة ومنع الخروج من القرية إلا للضرورة ، كما قامت جمعية البر الخيرية بمركز الجائزة بتوزيع السلال الغذائية على جميع سكان القرية وتأمين كافة احتياجاتهم ، بالإضافة إلى التثقيف الصحي ، إلا أنهم يصرون على التسول ، وهذا يدق ناقوس الخطر في تفشي وباء كورونا ونقله إلى كافة أرجاء المحافظة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو..مواطن بمركز ربوع العين يرصد متسولات من قرية "الجويني" رغم إغلاقها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.