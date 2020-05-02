شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الجهني»: استمرار الضخ الرطوبي على جنوب الجزيرة العربية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد خبير الطقس والأرصاد الجوية، زياد الجهني، اليوم السبت، أنه لا يزال استمرار الضخ الرطوبي على مناطق جنوب الجزيرة العربية.

وأوضح زياد الجهني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " ‏لا تزال الأفضلية للجزء الجنوبي من الجزيرة العربية؛ حيث نلاحظ إستمرار الضخ الرطوبي بشكل مميز على تلك المناطق " .

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وأضاف: " صور الأقمار الصناعية الطبيعية تظهر سحب رعدية مميزة بالربع الخالي، وامتداد التكونات الرعدية الممطرة حتى اليمن والإمارات وعمان " .