شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «الحصيني»: حالة جوية ممطرة وسحب رعدية متوقعة على المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة " تسميات "، عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، وجود حالة جوية ممطرة وسحب رعدية على عدة مناطق في المملكة.

‏وأوضح عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: " النماذج العددية للطقس تشير أنه يتوقع أن تتعرّض أجزاء من السعودية والكويت والإمارات وسلطنة عمان واليمن من الأحد ١٤٤١/٩/١٠هـ لحالة جوية ممطرة إن شاء الله " .

وقال " الحصيني " أن: " الأمطار المتوقعة متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى غزيرة وحبات برد على أجزاء منها مع نشاط للرياح المثيره للأتربة "؛ ‏متابعًا: " متوقع تشكل السحب على ارتفاعات مختلفة بعضها رعدي ممطر على أجزاء من شرق الشمالية، والجوف، وأجزاء من حائل، والقصيم، والرياض، والباحة، وعسير، وجازان، ونجران، والشرقية، خاصة الربع الخالي، وشرق وجنوب مكة، والمدينة النبوية، واستمرارها حتى نهاية هذا الأسبوع.. متوقع أن تمتد الإمارات و عمان واليمن " .

وأضاف الباحث في المناخ والطقس: " متوقع أن تكون قوة الحالة الممطرة - إن شاء الله - على الباحة، وعسير، وجازان، ونجران.. وكلما تم الأتجاه شرقاً والربع الخالي واليمن ثم سلطنة عمان والإمارات وفرصة جريان الأودية بالسيول فيها أمر وارد مع نشاط للرياح وحبات البرد " .

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