شكرا لمتابعة خبر عن ضبط أكثر من 6 طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالأحساء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الأحساء (صدى): نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة تفتيشية على مستودعات الأغذية بالأحساء للتأكد من إلتزامها بالإشتراطات الصحية . نفذت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملة تفتيشية على مستودعات الأغذية بالأحساء للتأكد من إلتزامها بالإشتراطات الصحية . وأسفرت الحملة عن ضبط 6172 كجم مواد غذائية مجهولة المصدر وغير مطابقة للبطاقة الغذائية ، وتمت إحالة المنشآت للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.

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