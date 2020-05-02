1830 مستفيدًا من مبادرة «دواؤك مسؤوليتنا» في جازان

بلغ عدد المستفيدين من مبادرة «دواؤك مسؤوليتنا» التي أطلقها مستشفى القوات المسلحة بجازان بالتعاون مع غرفة جازان -ممثلة بلجنة المسؤولية المجتمعية- على مدى أربعة أسابيع، (1830) مستفيدًا ومستفيدة في (337) قرية بمختلف محافظات ومراكز المنطقة.

وجاءت هذه المبادرة ضمن الجهود والإجراءات الاحترازية التي تبذلها مختلف الجهات لتحييد جائحة فيروس كورونا المستجد والحد من التجمعات وتوصيل الأدوية لجميع المرضى في منازلهم بجميع المحافظات للتقليل من توافد المراجعين، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، حفاظًا على صحتهم.

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