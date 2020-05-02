«أمانة الأحساء» تُنفذ 1300 جولة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان

ضمن خططها الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا
نفّذت أمانة الأحساء خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك، أكثر من 1300 جولة رقابية، بما يفوق 15 ألف زيارة ميدانية.
وأوضحت الأمانة في بيان لها اليوم السبت، أن ذلك يأتي تأكيدًا لتطبيق خططها الاحترازية والوقائية وتنفيذ الاشتراطات الصحية في المنشآت الغذائية، ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تحقيقًا لسلامة أفراد المجتمع.
وقال أمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، إن هذه الجولات أسفرت عن إغلاق منشأة في الصحة العامة لرصد حالات إصابة مؤكدة بفيروس كورونا وإغلاق أخرى لحالات اشتباه بالإصابة، وتوجيه 46 إنذارًا لحالات ازدحام في الأسواق المركزية.
وأوضح أنه تم تحرير 135 مخالفة للاحترازات الصحية والوقائية، ورصد 282 مخالفة لمزاولة أنشطة غير مستثناة، و276 مخالفات أخرى لمزاولة أنشطة خلال ساعات حظر التجوّل، ومصادرة وإتلاف 25666 كيلوجرامًا أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
ولفت الملحم إلى تطهير وتعقيم 3182 موقعًا، و16326 آليات ومعدات وحاويات نظافة، وتنفيذ 1141 جولة للمتابعة والرقابة الصحية، ورفع 67598 طن نفايات، وإزالة 13498 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلّفات مجهولة المصدر.
وذكر أن مذبوحات مسالخ الأمانة من الأنعام سجلت 7672 ذبيحة، بالإضافة إلى 1081 إعدامات جُزئية و10 إعدامات كُلية للذبائح.
وأكد المهندس الملحم، استمرار خطط وبرامج الأمانة في التطهير والتعقيم والنظافة العامة في الطرقات والمباني والمرافق العامة والأحياء، وغسيل وتطهير حاويات وصناديق النفايات عبر استخدام الأجهزة الخاصة بعمليات الرش والتعقيم وخطط رش المبيدات الحشرية وتعقيم واجهات المنازل في الأحياء، خصوصًا في فترة منع التجوّل.
ونوه إلى مواصلة الرقابة والمتابعة الشاملة لمنشآت الصحة العامة ومنافذ تقديم الأطعمة ومراكز المستلزمات الاستهلاكية والتأكيد على تلك المنشآت بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة في هذا الشأن.
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