بالفيديو.. قصة الحالة الـ14 لكورونا.. الفيروس أقرب إلينا مما نعتقد

ضمن التوعية بمخاطر فيروس كورونا والتشديد على الالتزام بالتعليمات والإجراءات الاحترازية، وثقت وزارة الصحة قصة الحالة رقم 14 التي أصيبت بالمرض من أقرب شخص لديها.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، نوه بالحالة رقم 14 خلال مؤتمره الصحفي اليومي وطالب بمتابعتها بالاطلاع على قصتها عبر حساب «عش بصحة».

ونشر حساب «عش بصحة» التابع للوزارة الصحة قصة الحالة الـ14 لفيروس كورونا، وهي لرجل مسن توفي نتيجة نقل العدوى له من أقرب شخص لديه وهو ابنه.

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والتزم الأب بالعزل المنزلي وعدم الخروج من البيت، مع زوجته واحفاده، لكن ابنه خرج ذات مرة إلى أصدقائه، حيث التقط العدوى لينقلها بدوره إلى أبيه وأهل المنزل.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم السبت تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليصل الإجمالي إلى 25459 حالة، وكذلك تسجيل 7 وفيات ليرتفع إجمالي الوفيات على 176 حالة.

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