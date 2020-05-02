«الحربي»: سحب ممطرة على مرتفعات جازان وعسير وصحاري الرملة

توقّع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس علي الحربي، اليوم السبت، استمرار نشوء السحب الممطرة حتى غدٍ الأحد على مرتفعات جازان وعسير وصحاري الرملة، مشيرًا إلى تقدم تيارات هوائية جنوبية إلى جنوبية غربية على أغلب مناطق المملكة.

وقال الحربي -عبر حسابه على موقع «تويتر»-: «متوقع -بأمر الله- استمرار نشوء السحب الممطرة هذا اليوم ويوم الغد على مرتفعات جازان وعسير وصحاري الرملة».

وأضاف خبير الأرصاد: «مع فجر الإثنين وبأمر الله، تتقدم تيارات هوائية جنوبية الى جنوبية غربية على اغلب مناطق المملكة، نتيجة تخلخل في قيم الضغط شمالًا، ناتج عن عبور منخفض جوي متوسطي».

من جانبها، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية.

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وأوضحت أن الحالة تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا، وبيش، وأبوعريش، والداير بني مالك، والحرث، والدرب، والريث، وأحد المسارحة، والعارضة، وصامطة، والطوال، وفيفا، وضمد، وهروب، مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

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