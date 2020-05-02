بالفيديو.. «الصحة» تعلن أعمار «وفيات كورونا» الجديدة في المملكة

كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، عن أعمار الوفيات الجديدة بفيروس كورونا والبالغ عددها 7 وفيات.

وأوضح متحدث وزارة الصحة، خلال الإيجاز الصحفي اليومي الخاص بمتابعة مستجدات كورونا في المملكة، أن الحالات الـ 7 لجنسيات متعددة من غير السعوديين في جدة ومكة وترواحت أعمارهم 33 و57 من العمر، وعانى بعضهم من أمراض مزمنة.

وفي وقت سابق كشفت وزارة الصحة، عن خريطة توزيع الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في المملكة والبالغ عددها 1362 اليوم السبت، في مناطق عدة.

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وتصدرت المدينة أعلى نسب الإصابة بـ249 كما جاءت باقي المدن جدة 245، مكة 244، الرياض 161، الدمام 126، الخبر 81، الجبيل 80، الهفوف 64، خميس مشيط 21، الدرعية 19، بريدة 16، الطائف 13، رأس تنورة 9، الخرج 6، بيش 5، بقيق 4، النعيرية 3، بلجرشي 3.

كما سجلت بيشة، الظهران، المجاردة، القنفذة حالتي إصابة بكل منهم، فيما سجلت عرعر، الدرب، محايل عسير، تربه، المذنب حالة إصابة واحدة بكل منهم.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 25459، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 3765، وذلك بعد تسجيل 210 حالات جديدة.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 176، بعد تسجيل 7 حالات جديدة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.

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