السعودية اليوم / خلو الطرقات والميادين العامة بمحافظة جدة امتثالاً لأمر منع التجول .. ومجهودات متواصلة لرجال الأمن



جدة 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

ظهرت الطرقات والميادين العامة بمحافظة جدة خالية من المركبات والمارة ، مما يعزز الوعي المجتمعي من المواطنين والمقيمين امتثلاً لأمر منع التجول في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة

ورصدت "واس" مع متابعة جولاتها اليوم مواصلة رجال الأمن في القطاعات المختلفة بمحافظة جدة جهودهم في تنفيذ أمر منع التجول ، وخاصة قبيل الإفطار ، منعاً للتزاحم والتجمعات أمام المحال والمراكز التجارية ، والتقيد بوقت السماح للخروج من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً ، والعودة للمنازل قبل وقتٍ كافٍ من بدء ساعات منع التجول .

وحثت الجهات المعنية بأمر منع التجول أهالي المحافظة كافة على البقاء في منازلهم ، وعدم الخروج وقاية لهم ، وامتثالاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة -أيدها الله- واستجابة لتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، حيث أن هذه الخطوة كفيلة -بإذن الله- بالحفاظ على صحة الجميع ، وتفادي نقل العدوى ، ويتجسد دور "كلنا مسؤول" ، والذي تتطلبه هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من التزام بالبقاء في المنازل ؛ لكي نكون عونًا للدولة للحد من تفشي فيروس كورونا .

// انتهى //

18:23ت م

0136



جدة 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسظهرت الطرقات والميادين العامة بمحافظة جدة خالية من المركبات والمارة ، مما يعزز الوعي المجتمعي من المواطنين والمقيمين امتثلاً لأمر منع التجول في إطار الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وحفاظاً على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين والعمل على راحتهم .ورصدت "واس" مع متابعة جولاتها اليوم مواصلة رجال الأمن في القطاعات المختلفة بمحافظة جدة جهودهم في تنفيذ أمر منع التجول ، وخاصة قبيل الإفطار ، منعاً للتزاحم والتجمعات أمام المحال والمراكز التجارية ، والتقيد بوقت السماح للخروج من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً ، والعودة للمنازل قبل وقتٍ كافٍ من بدء ساعات منع التجول .وحثت الجهات المعنية بأمر منع التجول أهالي المحافظة كافة على البقاء في منازلهم ، وعدم الخروج وقاية لهم ، وامتثالاً للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة -أيدها الله- واستجابة لتعليمات وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، حيث أن هذه الخطوة كفيلة -بإذن الله- بالحفاظ على صحة الجميع ، وتفادي نقل العدوى ، ويتجسد دور "كلنا مسؤول" ، والذي تتطلبه هذه المرحلة الصعبة والدقيقة من التزام بالبقاء في المنازل ؛ لكي نكون عونًا للدولة للحد من تفشي فيروس كورونا .// انتهى //18:23ت م0136

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