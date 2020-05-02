السعودية اليوم / شرطة القصيم تضبط متهمين اثنين تورطا في سرقة استراحات



بريدة 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال ، أسفرت - بفضل الله - عن ضبط متهمَين - سعوديي الجنسية - (في العقد الثالث والرابع) من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بارتكاب جرائم سرقة الاستراحات ، وقد أقرّا بما نسب إليهما ، وتم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة .

// انتهى //

18:06ت م

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