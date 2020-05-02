السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 18096 حالة



إسلام آباد 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 12982 حالة من المصابين تخضع للحجر الصحي الإلزامي، وتماثلت للشفاء 4715 حالة.

// انتهى //

17:57ت م

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إسلام آباد 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 18096 حالة مؤكدة، توفيت منها 417 حالة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن 12982 حالة من المصابين تخضع للحجر الصحي الإلزامي، وتماثلت للشفاء 4715 حالة.// انتهى //17:57ت م0118

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