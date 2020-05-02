السعودية اليوم / أمانة المدينة المنورة تواصل تنفيذ جولاتها الرقابية على المراكز والمجمعات التجارية



المدينة المنورة 9 رمضان 1441هـ الموافق 2 مايو 2020م واس

تتواصل الجولات الرقابية المكثفة التي تنفذها أمانة المدينة المنورة على المراكز والمجمعات التجارية للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة

وحددت أمانة المنطقة سابقاً ضوابط عمل المراكز والمجمعات التجارية خلال فترة رفع أمر منع التجول الجزئي ، مبينة أبرز تلك الضوابط المتمثلة في إغلاق كافة أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض أو غرف الصلاة أو غرف قياس الملابس وتنظيم عملية دخول وخروج العملاء للمتجر مع حساب متوسط عدد العملاء داخل المنشأة بما لا يقل عن 10متر مربع لكل عميل مع وضع علامات أرضية لتحقيق مسافة التباعد وتوفير مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين والعملاء (القفازات ، الكمامات ، المطهرات) وتعقيم المنشأة على مدار الساعة والتعقيم الكامل للمركز بعد الإغلاق يوميا وكذلك منع دخول الأطفال تحت سن (15) عام وإزالة كافة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات وإغلاق المصاعد والاعتماد على الدرج وفي حال عدم وجود درج يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد ، كما تضمنت الاشتراطات توفير وحدات فحص طبي وتعقيم وقياس درجة الحرارة عند كافة مداخل المركز وتوفير غرفة للعزل الطبي عند الاشتباه في أي حالة مع أهمية وجود أفراد أمن للتأكد من إلزام العملاء بلبس الكمامة وتنظيم الدخول إلى السوق والالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية قدر الإمكان.

ودعت أمانة المدينة المنورة الأهالي إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في المراكز والمجمعات التجارية وفي حال رصد ملاحظة أو مخالفة بلدية يمكن التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.

// انتهى //

17:56ت م

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المدينة المنورة 9 رمضان 1441هـ الموافق 2 مايو 2020م واستتواصل الجولات الرقابية المكثفة التي تنفذها أمانة المدينة المنورة على المراكز والمجمعات التجارية للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد وحددت أمانة المنطقة سابقاً ضوابط عمل المراكز والمجمعات التجارية خلال فترة رفع أمر منع التجول الجزئي ، مبينة أبرز تلك الضوابط المتمثلة في إغلاق كافة أماكن الترفيه والتجمعات كمناطق الألعاب أو العروض أو غرف الصلاة أو غرف قياس الملابس وتنظيم عملية دخول وخروج العملاء للمتجر مع حساب متوسط عدد العملاء داخل المنشأة بما لا يقل عن 10متر مربع لكل عميل مع وضع علامات أرضية لتحقيق مسافة التباعد وتوفير مستلزمات الحماية الشخصية للعاملين والعملاء (القفازات ، الكمامات ، المطهرات) وتعقيم المنشأة على مدار الساعة والتعقيم الكامل للمركز بعد الإغلاق يوميا وكذلك منع دخول الأطفال تحت سن (15) عام وإزالة كافة الكراسي وأماكن الجلوس في الممرات وإغلاق المصاعد والاعتماد على الدرج وفي حال عدم وجود درج يتم السماح بدخول شخصين فقط للمصعد ، كما تضمنت الاشتراطات توفير وحدات فحص طبي وتعقيم وقياس درجة الحرارة عند كافة مداخل المركز وتوفير غرفة للعزل الطبي عند الاشتباه في أي حالة مع أهمية وجود أفراد أمن للتأكد من إلزام العملاء بلبس الكمامة وتنظيم الدخول إلى السوق والالتزام باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية قدر الإمكان.ودعت أمانة المدينة المنورة الأهالي إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية في المراكز والمجمعات التجارية وفي حال رصد ملاحظة أو مخالفة بلدية يمكن التواصل عبر مركز الطوارئ الموحد على الرقم (940) أو عبر تطبيق (بلدي 940) المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية.// انتهى //17:56ت م0117

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