السعودية اليوم / صحة نجران تطلق غداً مبادرة "تبرع بالدم وأنت في بيتك"



نجران 09 رمضان 1441هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

تطلق الشؤون الصحية بمنطقة نجران ممثلة بمستشفى الملك خالد، غداً، مبادرة "تبرع بالدم وأنت في بيتك "، بهدف تعزيز ثقافة أهمية التبرع بالدم من باب التطوع، في مختلف الظروف.

وأوضحت صحة نجران، أن المبادرة تتيح للراغبين بالتبرع حجز موعد عبر تطبيق "الواتساب" أو التسجيل عبر الرابط الإلكتروني https://kkhn.med.sa/B.Donation، وذلك حرصاً من الوزارة على أن تتسق المبادرة مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من

وبينت صحة نجران، أن المبادرة تهدف إلى منح أفراد المجتمع فرصة التبرع بالدم دون الحاجة للذهاب للمستشفيات أو بنوك الدم، بما يتماشى مع أمر منع التجول، والتأكيد على الالتزام بالبقاء في المنزل، إلى جانب تثقيف المجتمع بضرورة المشاركة المجتمعية في مختلف الظروف، لدعم مخزون وحدات الدم.

وأشارت إلى أن مواعيد استقبال طلبات الراغبين بالمشاركة في المبادرة، من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 8 إلى 12 مساءً ، مبينةً أن المتبرعين سيخضعون إلى إشراف خلال عملية التبرع من كوادر طبية مؤهلة وسيارات مجهزة بالمعدات والمستلزمات ذات العلاقة.

يذكر أن صحة نجران أطلقت ثلاث مبادرات للتبرع بالدم في المنازل في مدينة نجران ومحافظتي حبونا وشرورة حيث لاقت تفاعلاً مجتمعياً من مختلف الأعمار.

//انتهى//

17:55ت م

0115



نجران 09 رمضان 1441هـ الموافق 02 مايو 2020 م واستطلق الشؤون الصحية بمنطقة نجران ممثلة بمستشفى الملك خالد، غداً، مبادرة "تبرع بالدم وأنت في بيتك "، بهدف تعزيز ثقافة أهمية التبرع بالدم من باب التطوع، في مختلف الظروف.وأوضحت صحة نجران، أن المبادرة تتيح للراغبين بالتبرع حجز موعد عبر تطبيق "الواتساب" أو التسجيل عبر الرابط الإلكتروني https://kkhn.med.sa/B.Donation، وذلك حرصاً من الوزارة على أن تتسق المبادرة مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ومنع انتشاره.وبينت صحة نجران، أن المبادرة تهدف إلى منح أفراد المجتمع فرصة التبرع بالدم دون الحاجة للذهاب للمستشفيات أو بنوك الدم، بما يتماشى مع أمر منع التجول، والتأكيد على الالتزام بالبقاء في المنزل، إلى جانب تثقيف المجتمع بضرورة المشاركة المجتمعية في مختلف الظروف، لدعم مخزون وحدات الدم.وأشارت إلى أن مواعيد استقبال طلبات الراغبين بالمشاركة في المبادرة، من الأحد وحتى الخميس، من الساعة 8 إلى 12 مساءً ، مبينةً أن المتبرعين سيخضعون إلى إشراف خلال عملية التبرع من كوادر طبية مؤهلة وسيارات مجهزة بالمعدات والمستلزمات ذات العلاقة.يذكر أن صحة نجران أطلقت ثلاث مبادرات للتبرع بالدم في المنازل في مدينة نجران ومحافظتي حبونا وشرورة حيث لاقت تفاعلاً مجتمعياً من مختلف الأعمار.//انتهى//17:55ت م0115

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / صحة نجران تطلق غداً مبادرة "تبرع بالدم وأنت في بيتك" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.