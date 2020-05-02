السعودية اليوم / إنهاء معاناة مريضة من ورم في الفك السفلي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان



جيزان 09 رمضان 1441 هـ الموافق 02 مايو 2020 م واس

أسهم بفضل الله فريق طبي بمستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان في إنهاء معاناة مريضة من ورم في الفك السفلي وإنتفاخ في الجانب الأيسر منه منذ أكثر من ستة أشهر.

حيث بينت الفحوصات الطبية وجود ورم في عظم الفك السفلي ممتد من منطقة الناب السفلي الأيسر إلى المفصل الصدغي، وأظهر تحليل عينة الأنسجة تشخيص ورم أرومي مينائي (Ameloblastoma).

وبفضل الله تمكن فريق جراحي من قسم جراحة الوجه والفكين بالمستشفى وبمشاركة إستشاري من جامعة شيفلد البريطانية وآخر من جامعة الملك سعود وبمساهمة أطباء متدربين من إستئصال الورم وتجهيز وريد وشريان في الرقبة لإستقبال شريحة عظمية أُخذت من الساق وجرى تشكيلها وتثبيتها بصفائح معدنية لتعويض الجزء المفقود من الفك وتوصيلها بالوريد والشريان لضمان التروية الدموية في عملية تعد الأولى من نوعها بمستشفيات جازان، وقد إستغرقت قرابة 12 ساعة، حيث غادرت المريضة المستشفى بعد أن تماثلت للشفاء وهي في حالة صحية جيدة ولله الحمد.

يشار إلى أن العمليات الجراحية التعويضية القائمة على النقل الحر للأنسجة تعتبر من العمليات المعقدة والتي توفر نتائج ممتازة لتعويض الأنسجة وإستعادة وظيفة العضو أو النسيج المفقود.

// انتهى //

17:55ت م

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