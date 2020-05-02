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شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تدعم شركات الحج والعمرة لمواجهة خسائر«كورونا» والان مع التفاصيل
السبت 2 مايو 2020
قدمت السعودية اليوم السبت مساعدات لشركات ومؤسسات الحج والعمرة لمواجهة خسائر جائحة كورونا.
وبينت لجنة الوطنية للحج والعمرة أن الدعم والذي يبدأ من اثنين ونصف مليون ريال ويصل إلى خمسة عشر مليون ريال حسب تصنيف كل شركة ومؤسسة حيث يبلغ عدد المستفيدين الحاصلين على التراخيص من وزارة الحج والعمرة (560) شركة ومؤسسة في قطاع العمرة وعدد (195) شركة ومؤسسة في قطاع الحج، مشيرة إلى إن هذا الدعم السخي ليس مستغربا على حكومة خادم الحرمين الشريفين.
ولفتت اللجنة إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الحج والعمرة لكافة الشركات والمؤسسات لمواجهة هذه الخسائر التي ترتبت عليها إيقاف العمرة ضمن الإجراءات الاحترازية الكبيرة التي قامت بها المملكة للحد من تفشي فيروس كورونا مشيرة إلى أن هذا الدعم سوف يمكن الشركات والمؤسسات من القيام بتنفيذ كافة التزاماتها المالية خلال فترة توقف النشاط.
كما أشادت بدور مجلس الغرف السعودية في توضيح هذه الخسائر وإيصالها للجهات المعنية لتخفيف العبء عن قطاع الحج والعمرة من خلال الاستفادة من مبادرات منشآت وبرنامج كفالة وصندوق التنمية الوطني سوف تنعكس إيجابا على مساعدة القطاع للقيام بأعماله تجاه الحج والعمرة وتنفيذ برامج وخطط الحج والعمرة خلال الفترة المقبلة.
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