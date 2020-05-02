شكرا لقرائتكم خبر عن "المسح النشط" يفحص أكثر من 9 ألف عامل بجازان والان نبدء بالتفاصيل

إخلاء 12 مسكنا ونقل 577 عاملا إلى مساكن بديلة في أبوعريش

قامت مديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان ممثلة بإدارة شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجبلي بفيفا والقطاع الأوسط بأبو عريش بفحص ٩٣٠٠ عامل وذلك ضمن برنامج المسح النشط الذي يُعد أحد الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة لمنع انتشار كورونا.

وأوضحت صحة جازان إلى أن عدد المساكن المشمولة بالمسح النشط بلغت 242 مسكنًا تم المرور عليها خلال الأيام القليلة الماضية وفق الخطة التي أعدتها صحة جازان لتنفيذ برنامج المسح النشط بالمنطقة.

وأضافت أن الجهات المختصة بمحافظة أبو عريش أخلت 12 مسكنًا ونقلت 577 عاملاً لمساكن بديلة مطابقة للاشتراطات الصحية، فيما استفاد من مبادرة إيصال الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة للمنازل بالقطاع الجبلي 2379 مريضا.