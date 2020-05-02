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الإعلان عن إصلاحات جديدة في السعودية

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فنون - كتب امير التهامي في السبت 2 مايو 2020 05:25 مساءً - ‏ساعتين مضت أخبار 135 زيارة


أفادت وكالة “أسوشيتد برس” بأن المملكة السعودية قد تعلن قريبا عن إصلاحات جديدة بغية تحسين سجلها الخاص بحقوق الإنسان.

ولفتت الوكالة في تقرير نشرته، اليوم السبت، إلى أن المملكة قد شرعت في اتخاذ خطوات جديدة في هذا السبيل، إذ أعلنت مؤخرا عن تعديلين قانونيين يلغي أحدهما عقوبة الجلد، فيما ينهي الثاني تنفيذ حكم الإعدام بحق المدانين الذين ارتكبوا جرائم عندما كانوا قاصرين.

ونقلت الوكالة عن مصادر مطلعة على خطط الأمير ، قولها إن مزيدا من الخطوات ستعلن على الأرجح في غضون الأسابيع أو الأشهر القليلة القادمة، بما يشمل إصلاحا لقانون العقوبات يقضي بأن تحديد العقوبة في بعض الجرائم المعينة لن تعود تكون من اختصاص القضاة حصرا.

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