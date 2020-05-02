محمد بن مسعود - الدمام - "الغذاء والدواء": خلال حملتها التفتيشية للتأكد من نظامية المعقمات والكمامات رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال حملاتها التفتيشية للتأكد من نظامية المعقمات والكمامات في #الرياض منفذ بيع يتداول معقمًا الخليج 365 وتم التحذير منه. وقالت الهيئة: تمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها.فيروس كورونا الجديد هيئة الغذاء والدواء 02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 06:12 PM "الغذاء والدواء": خلال حملتها التفتيشية للتأكد من نظامية المعقمات والكمامات Advertisements الرياض .. ضبط مستودع يبيع معقماً الخليج 365 التحذير منه واتخاذ الإجراءات بحقه الرياض .. ضبط مستودع يبيع معقماً الخليج 365 التحذير منه واتخاذ الإجراءات بحقه رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال حملاتها التفتيشية للتأكد من نظامية المعقمات والكمامات في #الرياض منفذ بيع يتداول معقمًا الخليج 365 وتم التحذير منه. وقالت الهيئة: تمت إحالة المنشأة للجهات المعنية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها. الكلمات المفتاحية ، الرياض .. ضبط مستودع يبيع معقماً الخليج 365 التحذير منه واتخاذ الإجراءات بحقه ،

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