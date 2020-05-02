، شاهد.. الأجهزة الأمنية في "الدواسر" تواصل تطبيق أمر منع التجول ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الخليج 365" وثَّقت جهودهم جوًّا وسط التزام الأهالي وخلو الشوارع من المارة

تصوير: أحمد آل مسن

تواصل الأجهزة الأمنية في محافظة وادي الدواسر متابعة تنفيذ أمر منع التجول من الساعة الـ5 عصرًا حتى الساعة الـ9 صباحًا يوميًّا؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للحفاظ على الصحة العامة لأبناء المحافظة والمقيمين فيها في مواجهة جائحة فيروس كورونا "كوفيد 19". ‫

وتأتي هذه الجهود المبذولة والاحترازية تنفيذًا للأمر الملكي بمنع التجول للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بإشراف مباشر من محافظ وادي الدواسر فهد بن عبدالله المسعود، وبمتابعة من مدير الشرطة رئيس اللجنة الأمنية الفرعية العقيد فهد العتيبي.

‫ووثَّقت "الخليج 365" خلال جولتها المسائية، التي بدأت من شرق المحافظة حيث توجَد القوة الخاصة لأمن الطرق بوادي الدواسر، التي فرضت سيطرتها تحت البوابة الشهيرة التي تربط العاصمة بمناطق إدارية، وتعد من أهم نقاط الضبط الأمني لتطبيق أمر المنع.

‫وبالاتجاه لوسط المحافظة حضرت "الخليج 365" مع رجال المرور أثناء تمركزهم بالنويعمة ذات الكثافة السكانية العالية، مُحْكمين السيطرة لتنفيذ أمر المنع، وتطبيق المخالفات المرورية الأخرى بكل حزم. كما رصدت جهود رجال الدوريات والمهام والواجبات والجوازات غرب المحافظة أثناء تأديتهم مهام عملهم.

‫وأظهر التصوير الجوي خلو الطريق الوحيد بالمحافظة من حركة السيارات والمشاة في دليل على الالتزام والوعي من الأهالي استجابة لأوامر ولاة الأمر بالوقوف معهم في العسر واليسر حتى انتهاء هذه الجائحة بإذن الله. وادي الدواسر منع التجول فيروس كورونا الجديد