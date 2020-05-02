، هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ جولات خلال رفع المنع الجزئي ،

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سيّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض دوريات ميدانية وتوعوية، لتفقّد الأسواق والأماكن العامة لتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة.
جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ضمن الجهود المبذولة للتوعية والتوجيه بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الوباء خلال فترة رفع المنع الجزئي.
وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: الجولات الميدانية والتوعوية بفرع الرياض تأتي تطبيقاً لخطة الرئاسة العامة بتفعيل عمل المراكز مع أخذ كل التدابير الوقائية من قبل منسوبي الهيئات حماية لأنفسهم وللمجتمع.
وثمّن الجهود المبذولة لكل الأجهزة الحكومية والمعنية في مواجهة جائحة "كورونا" بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ جولات خلال رفع المنع الجزئيصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-02
سيّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض دوريات ميدانية وتوعوية، لتفقّد الأسواق والأماكن العامة لتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة.
جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ضمن الجهود المبذولة للتوعية والتوجيه بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الوباء خلال فترة رفع المنع الجزئي.
وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: الجولات الميدانية والتوعوية بفرع الرياض تأتي تطبيقاً لخطة الرئاسة العامة بتفعيل عمل المراكز مع أخذ كل التدابير الوقائية من قبل منسوبي الهيئات حماية لأنفسهم وللمجتمع.
وثمّن الجهود المبذولة لكل الأجهزة الحكومية والمعنية في مواجهة جائحة "كورونا" بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
05:37 PM
بغرض التوجيه بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الوباء
سيّر فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض دوريات ميدانية وتوعوية، لتفقّد الأسواق والأماكن العامة لتقديم النصح والإرشاد بالحكمة والموعظة الحسنة.
جاء ذلك إنفاذاً لتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، ضمن الجهود المبذولة للتوعية والتوجيه بالإجراءات الاحترازية والوقائية ضد الوباء خلال فترة رفع المنع الجزئي.
وقال مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ خالد بن عبدالله العسيري: الجولات الميدانية والتوعوية بفرع الرياض تأتي تطبيقاً لخطة الرئاسة العامة بتفعيل عمل المراكز مع أخذ كل التدابير الوقائية من قبل منسوبي الهيئات حماية لأنفسهم وللمجتمع.
وثمّن الجهود المبذولة لكل الأجهزة الحكومية والمعنية في مواجهة جائحة "كورونا" بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.
، هيئة الأمر بالمعروف بالرياض تنفذ جولات خلال رفع المنع الجزئي ،
المصدر : الخليج 365
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