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محمد بن مسعود - الدمام - صدرت موافقة مدير الأمن العام الفريق خالد بن قرار الحربي على ترقية نايف بن محمد الصواط إلى المرتبة التاسعة في شرطة العاصمة المقدسة.
من جانبه، عبر الصواط عن اعتزازه بهذه الترقية التي ستكون حافزا له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.
السواط للمرتبة التاسعة بشرطة العاصمة المقدسةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-05-02
صدرت موافقة مدير الأمن العام الفريق خالد بن قرار الحربي على ترقية نايف بن محمد الصواط إلى المرتبة التاسعة في شرطة العاصمة المقدسة.
من جانبه، عبر الصواط عن اعتزازه بهذه الترقية التي ستكون حافزا له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.
02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441
05:22 PM
صدرت موافقة مدير الأمن العام الفريق خالد بن قرار الحربي على ترقية نايف بن محمد الصواط إلى المرتبة التاسعة في شرطة العاصمة المقدسة.
من جانبه، عبر الصواط عن اعتزازه بهذه الترقية التي ستكون حافزا له لبذل المزيد من الجهد في خدمة الوطن.
، السواط للمرتبة التاسعة بشرطة العاصمة المقدسة ،
المصدر : الخليج 365
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