تذاع الحلقة التاسعة 9 من برنامج رامز مجنون رسمي للفنان المصري رامز جلال عبر قناة ام بي سي مصر خلال شهر رمضان المبارك، حيث يعرض في تمام الساعة 7:00 بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة وفلسطين والأردن و الساعة 8:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية والأمارات والبحرين.

شاهد نت: برنامج رامز جلال "رامز مجنون رسمي" الحلقة 9 التاسعة رمضان 2020 كاملة

واستضاف الفنان رامز جلال في الحلقة الثامنة الممثل حمدي الميرغيني الذ يقوم بتمثيل مسلسل فلانتينو مع الفنان الكبير عادل إمام، كما استضاف ثلة من الفنانين المصريين والعديد من الفنانين في السعودية ابرزها حسن عسيري.

وقال نقيب الإعلاميين المصريين، طارق سعدة :"أصدرنا قراراً بشأن الخروق التي ينتهجها برنامج رامز جلال، الذي يقدّم برنامج "رامز مجنون رسمي"، وبناء على بيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية، ونظراً للضرر الذي تعرض له المشاهد المصري، قررنا منع ظهور رامز جلال على أي وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين تسوية أوضاعه القانونية".

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فيما ردت مجموعة "إم بي سي" على قرار نقيب الإعلاميين المصريين منع ظهور جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل مصر، معتبرة أن القرار شأن داخلي في مصر".

يذكر أن برنامج رامز جلال يواجه اتهامات بالجملة هذا العام، وقد تقدم عدد من الكيانات والأفراد برسائل وطلبات إلى النائب العام بما في ذلك بيان من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، وطلب العباسية للصحة النفسية، حيث حذرت فيه من الأثر السلبي للبرنامج على المواطنين والمجتمع بشكل عام.

ويعتمد البرنامج على استضافة أحد النجوم في مقابلة تلفزيونية تقدمها المذيعة اروى، ليندهش بعد ذلك، أمام مجموعة من المطبات التي يتعرض لها بعد خروج رامز جلال من الصورة، لبدء فقرات تعذيب الضيف.