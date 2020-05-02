الأرصاد تنبه لأمطار وسحب رعدية في منطقتي جازان ونجران

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم السبت، تنبيهًا بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية.

وأوضحت أن الحالة تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا، وبيش، وأبوعريش، والداير بني مالك، والحرث، والدرب، والريث، وأحد المسارحة، والعارضة، وصامطة، والطوال، وفيفا، وضمد، وهروب. مشيرة إلى أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة لسحب رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنّ في مدى الرؤية على منطقة نجران.

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وبينت الهيئة أن الحالة تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمة، وشرورة، وتستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

ومن جانبها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

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