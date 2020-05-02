أخبار السعودية اليوم.. استخدام تصريح التنقل لغير الغرض المخصص يعرض صاحبه للعقوبة.. والقبض على أطراف «مضاربة السيارات» في بطحاء قريش

ترصد صحيفة «عاجل» -في نشرة أخبار السعودية ليوم السبت 2 مايو 2020- أبرز الأخبار في المملكة منها استخدام تصريح التنقل لغير الغرض المخصص يعرض صاحبه للعقوبة، وتعليم محايل عسير تعتمد صرف 38 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات، والقبض على جميع أطراف «مضاربة السيارات» في بطحاء قريش.

«الأمن العام»: استخدام تصريح التنقل لغير الغرض المخصص يعرض صاحبه للعقوبة

أكّد الأمن العامّ، أن استخدام تصريح التنقل الرسمي الخاص بالعمل في غير الغرض المخصص له يُعرِّض صاحبه للعقوبات الخاصة بمنع التجول.

الخضيري: 3 منتجات بيضاء تجنَّبها وتمتع بصحة جيدة

أوضح العالم المتخصص في المسرطنات، الدكتور «فهد الخضيري»، ثلاثة مفاتيح للتمتع بصحة جيدة، وكلها تتعلق بتجنب ثلاثة أنواع المنتجات البيضاء.

القيادة تهنئ الرئيس البولندي أنجي دودا بذكرى يوم الدستور

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى الرئيس أنجي دودا رئيس جمهورية بولندا بمناسبة ذكرى يوم الدستور لبلاده.

لجنتا الإعلام والتعليم في الشورى تواصلان اجتماعاتهما عن بعد

واصلت لجان مجلس الشورى المتخصصة اجتماعاتها عن بعد، حيث عقدت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار اجتماعًا برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور محمد الحيزان.

تعليم محايل عسير تعتمد صرف 38 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات

اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، والتي بلغت 38 مليون ريال، وذلك مكافأة شهري رجب وشعبان.

القبض على جميع أطراف «مضاربة السيارات» في بطحاء قريش

أطاحت شرطة مكة المكرمة بأطراف المشاجرة الجماعية بين مجموعة من الشباب في مخطط بطحاء قريش.

«هرفي» تُغلق أحد فروعها بالرياض للاشتباه في إصابة بعض موظفيها بكورونا

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أعلنت شركة «هرفي» للخدمات الغذائية، أنه في يوم 4 رمضان الجاري، تم رصد عددٍ من الحالات المخالطة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، لعددٍ من موظفي الشركة في معملها الكائن بحي المروج في الرياض.

مصادرة وإتلاف كميات كبيرة من «السوبيا» في المعابدة بمكة

صادرت الإدارة العامة لشؤون البلديات، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية بمكة المكرمة، كميات كبيرة من مشروب السوبيا، ضمن الجولات الرقابية المكثفة، التي تقوم بها البلدية على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، امتدادًا لخطة وزارة الشؤون البلدية والقروية بعنوان «غذاؤكم أمانة».

القبض على مروج شائعات تغيير فترات منع التجول والسماح بالصلاة في المساجد

ألقت شرطة الرياض، القبض على مروج الشائعات المتعلقة بالإجراءات والتدابير المتخذة للوقاية من فيروس كورونا.

صحة جازان تواصل جولاتها الوقائية بمسح لكورونا في مساكن العمال

تواصل صحة جازان، ممثلة بالقطاع الصحي الجنوبي، تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، على مدار أيام الأسبوع؛ حيث باشرت الفِرَق الطبية الميدانية جولاتها لإجراء عمليات المسح النشط داخل مقرات سكن العمال في محافظة صامطة وأحد المسارحة.

ضبط وافدين يبيعون الكمامات بأسعار مرتفعة في بريدة

ضبطت وزارة التجارة، خلال جولاتها الرقابية في مدينة بريدة بمنقطة القصيم، وافدين يقومون بتسويق الكمامات بأسعار مرتفعة.

انطلاق منصة «منارة الحرمين» لإتاحة العلم الشرعي لطالبيه

دشَّن الرئيس العامّ لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة، أمس الجمعة، المنصة الإلكترونية (منارة الحرمين)، التي تهدف لبثِّ الخطب والدروس والمحاضرات من الحرمين الشريفين؛ بالتعاون بين الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ووزارة الاتصالات والتقنية والمعلومات، عن طريق الشبكة الافتراضية.

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