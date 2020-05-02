«مجلس الشورى» يناقش تعديل المادة 14 بنظام مكافحة الرشوة.. الأحد

يناقش مجلس الشورى غدًا الأحد، عددًا من الموضوعات المهمة، التي تتعلق بنظام مكافحة الفساد، والتعليم والبحث العلميّ والحج، وذلك خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي يعقدها «عن بعد».

ومن المقرر أن يناقش المجلس، تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن طلب تعديل المادة الرابعة عشرة من نظام مكافحة الرشوة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 29/ 12/ 1412هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة الأمنية بشأن التعديل المقترح وما قدمته اللجنة من توصيات بشأن موضوع تعديل المادة بعد دراسته.

كما يناقش في نفس الجلسة، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن المرحلة الانتقالية لتطبيق نظام الجامعات، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات على موضوع تطبيق النظام بعد دراسته.

بعد ذلك، يناقش الشورى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية المعاد للمجلس، عملًا بالمادة (17) من نظامه، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن مشروع اللائحة بعد دراسته.

Advertisements

ويناقش أيضًا، تقرير اللجنة المالية بشأن طلب تعديل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18)، وتاريخ 12/ 3/ 1435هـ، وذلك بعد أن يستمع المجلس إلى تقرير اللجنة وما قدمته من توصيات بشأن طلب التعديل بعد دراسته.

اقرأ أيضا:

الشورى يوافق على تمديد وظيفة السفراء بعد سن الـ65 عامًا

الشورى يوافق على تعديلات الحكومة بنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة