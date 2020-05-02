بالصور.. فرق الكشافة تساهم في توصيل الأدوية للمرضى في منازلهم

واصلت الفرق الكشفية التطوعية لجمعية الكشافة العربية السعودية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، جهودها بالتعاون مع عددٍ من المستشفيات الحكومية، في مبادرة توصيل الدواء إلى منازل المرضى منذ بداية شهر أبريل الماضي.

وأوضح «أحمد محمد عسيري» مفوض خدمة وتنمية المجتمع بالجمعية، أنَّ المبادرة تهدف إلى المساهمة في تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى والمراجعين «عن بعد» حفاظًا على سلامتهم.

وأضاف عسيري، أنَّ المساهمة مع المستشفيات بتلك المبادرة يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19) ومنع انتشاره، ولتقليل المراجعة للمستشفيات والمراكز التخصصية، وتشجيع المواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم .

وأشار عسيري الى أنَّ الجمعية تؤكد باستمرار على منسوبيها في الفرق الكشفية التطوعية بأهمية الالتزام بقواعد مكافحة العدوى، ولبس القفازات والكمامات مع كل طلب توصيل، واستبدالها فور الانتهاء من كل خدمة توصيل.

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