عن شهري رجب وشعبان
اعتمدت إدارة التعليم بمحافظة محايل عسير صرف مكافآت طلاب وطالبات مدارس المحافظة والمراكز التابعة لها، والتي بلغت38 مليون ريال، وذلك مكافأة شهري رجب وشعبان.
وأفاد مدير التعليم منصور بن عبد الله آل شريم أنَّ جميع مكافآت الطلاب والطالبات ستودع، في حسابات أولياء أمورهم اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد .
اقرأ أيضًا:
فيديوهات.. «محايل عسير» ترصد وتتابع التعليم عن بُعد بجميع المراحل
اعتماد 19 مليون ريال مكافآت للطلبة والطالبات.. والإيداع الثلاثاء
تعليم محايل عسير: مسوغات التعيين وإهمال التدقيق وراء فصل أحد المنسوبين بعد أربعة أشهر من تعيينه
كانت هذه تفاصيل خبر تعليم محايل عسير تعتمد صرف 38 مليون ريال مكافآت للطلاب والطالبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.