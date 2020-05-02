«بلدية العمرة» تغلق 16 منشأة مخالفة في مكة المكرمة

أغلقت الإدارة العامة لشؤون البلديات -ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة- 16 منشأة لمخالفتها لاشتراطات الأنشطة المستثناة، وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة لمكافحة فيروس كورونا.

وأوضح رئيس بلدية العمرة المهندس عمر المالكي، أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حاليًا أعمالها في متابعة المنشآت التجارية والمتعلقة بالصحة العامة، والتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا.

وأشار إلى متابعة تكثيف الجولات الرقابية ضمن خطة وزارة الشؤون البلدية والقروية "غذاؤكم أمانة"، والتي تهدف إلى تحقيق أعلى المستويات في الرقابة الصحية على جميع المنشآت وأماكن حفظ وتخزين المواد الغذائية لضمان وصولها إلى المستهلك بطريقة صحية وآمنة.

ولفت المالكي إلى أنه تم خلال الجولات الرقابة مصادرة وإتلاف حوالي 120 كيلوجرامًا من الخضار والفواكه تم ضبطها من عربات للباعة الجائلين.

وشدد -في الوقت ذاته- على أن الفرق الميدانية لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المنشآت التجارية.

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