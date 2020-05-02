وزارة الصحة: تسجيل 1362 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 176

حالات التعافي ترتفع إلى 3765 شخصًا..
كشفت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 1362 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في المملكة، بينما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 25459، في حين بلغ إجمالي حالات التعافي 3765، وذلك بعد تسجيل 210 حالات جديدة.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 176، بعد تسجيل 7 حالات جديدة، وفقًا للمعلومات الرسمية التي أوردها المتحدث باسم الوزارة، الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، الخاص بآخر مستجدات فيروس كورونا في المملكة.
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