فحص أكثر من 9 آلاف عامل بالقطاع الصحي الأوسط والجبلي بجازان

ضمن برنامج المسح النشط لمكافحة كورونا

فحصت صحة جازان *ممثلة بإدارة شؤون المراكز الصحية بالقطاع الجبلي بفيفا والقطاع الأوسط بأبوعريش بمنطقة جازان- 9300 عامل ضمن برنامج المسح النشط الذي يُعد أحد الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها وزارة الصحة لمنع انتشار كورونا. وبلغ عدد المساكن المشمولة بالمسح النشط 242 مسكنًا تم المرور عليها خلال الأيام القليلة الماضية وفق الخطة التي أعدتها صحة جازان لتنفيذ برنامج المسح النشط بالمنطقة. وأخلت الجهات المختصة بمحافظة أبوعريش 12 مسكنًا ونقلت 577 عاملًا لمساكن بديلة مطابقة للاشتراطات الصحية، فيما استفاد من مبادرة إيصال الأدوية لمرضى الأمراض المزمنة للمنازل بالقطاع الجبلي 2379 مريضًا. اقرأ أيضًا: Advertisements المقام السامي يوافق على مشاركة منسوبي «التعليم» في القطاع الصحي تطوعًا تقديرًا لأبطال الصحة.. «مدارس المنهل» تقدم 200 منحة دراسية لأبناء العاملين بالقطاع الصحي التخصصات الصحية تدعم القطاع الصحي بمنح تسجيل مؤقت لجميع «الممارسين»

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